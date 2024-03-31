تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

فرض فريق برينتفورد، التعادل الإيجابي على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب جتيش كوميونيتي، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم المحاولات العديدة من اللاعبين، لاسيما فرص برينتفورد التهديفية، التي وقفت أمامها الخشبات الثلاثة وذلك في الدقيقتين 24 و32.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات أصحاب الأرض لهز الشباك منذ الدقيقة 58، ثم بعدها في الدقيقة 78 ولكن ارتطمت الكرة بالقائم والعارضة، ليستمر اللقاء بلا أهداف حتى الوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 90+6، نجح ماسون ماونت في قص شريط أهداف المباراة من صناعة البديل كارلوس كاسيميرو.

وتوقع الجميع أن مان يونايتد حصل على نقاط المباراة الثلاث بعد هذا الهدف القاتل، ولكن بعد 3 دقائق جاء هدف التعادل لصالح برينتفورد عن طريق كريستوفر إيير من صناعة إيفان توني، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حل برينتفورد في المركز الخامس عشر وفي رصيده 27 نقطة.