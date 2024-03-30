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السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد بقوته الهجومية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره برينتفورد على ملعب جتيش كوميونيتي، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل مان يونايتد، اللقاء بقوته الهجومية، حيث يتواجد الدنماركي راسموس هويلوند على رأس هجوم الشياطين الحمر، بجانب ماركوس راشفورد وأليخاندرو جاراناتشو.

يجلس الثنائي كارلوس كاسيميرو وليساندرو مارتينيز على مقاعد البدلاء، بعد عودتهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

يحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الخامس عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد 

حراسة المرمى: أندريه أونانا 

خط الدفاع: وان بيساكا - رافائيل فاران - فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت 

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز 

وفي الهجوم: أليخاندرو جاراناتشو - راسموس هويلوند - ماركوس راشفورد.

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