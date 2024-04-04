ads
الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.. شاهد

مصر تؤكد التزامها
مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة".

وجاء في التقرير:" تؤكد مصر دائما وبشكل رسمي حرصها على فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة على مدار 24 ساعة وأنها لم تغلقه أبدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة".

ومنذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، أسهمت مصر بشكل كبير في محاولات تخفيف العبء عن أهالي غزة عبر وصول المساعدات من خلال معبر رفح.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جميع المناسبات واللقاءات أن مصر لم تغلق معبر رفح الرابط بينها وقطاع غزة وأن المساعدات الإنسانية سواء كانت مصرية أو أجنبية تدخل إلى القطاع عبر المعبر الذي لم يتوقف ساعة عن العمل.

القيادة السياسية في مصر أكدت أن الدولة ومؤسساتها انخرطت منذ اللحظة الأولى في جهود مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، بل عملت على إعادة تأهيل المعبر بعد القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر.

معبر رفح الحدودي قطاع غزة معبر رفح مصر تؤكد فتح معبر رفح