صلاح عبد الله: عائلة السبكي أنقذت السينما في وقت من الأوقات

أكد الفنان صلاح عبد الله، أن عائلة السبكي أنقذت السينما في وقت من الأوقات وقدمت أفلام معروفة بأفلام العيد بخلطة معروفة ثم قللت من استخدام هذه النوعية من الافلام، مشيرا إلى أن السبكي قدموا أفلام مهمة شارك هو فيها منها الرغبة والفرح وكباريه.

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه قدم في فيلم الفرح دور صلاح وردة وكان يجسد معاناة الفنان، مؤكدا أن السبكي عندهم أعمال في السينما كثيرة وأنقذت صناعة السينما في وقت لم يكن فيها انتاج افلام، موضحا أن صناعة السينما يعمل فيها آلاف العاملين خلف الكاميرا.

وتابع: "السبكي كان بيقدم أفلام في وقت مكنش في انتاج افلام كان هو شغال ولوكيشن التصوير في جيش عمال بيسترزق والناس بتشوف اللى على الشاشة بس ولكن السبكي كان مخلي الحركة دايرة وممكن النقاد في تحفظات ولكن في حالة التشغيل كان مهمة في الصناعة".