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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

قصور الثقافة تواصل فعالياتها للاحتفال بيوم اليتيم

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بيوم اليتيم بجميع فروعها بمختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ففي فرع  فرع ثقافة كفر الشيخ تم تقديم محاضرة بعنوان "إكرام اليتيم" تحدث خلالها الكاتب حمد عطية عن فضل كفالة اليتيم، مشيرا خلاله إلى ضرورة حسن رعايته ومراعاة حقوقه، أعقب ذلك ورشة فنية، ولقاء شعري تضمن إلقاء قصائد تنوعت ما بين الفصحى والعامية بمشاركة الشعراء عطا عبادة، إسماعيل بريك، إبراهيم الحداد، وعبد الله منصور، بجانب فقرة غنائية لعدد من طالبات المدرسة. واختتم اليوم بتكريم الطالبات المتميزات.

وبالتعاون مع مدرسة الوحدة، نظمت مكتبة الطفل بالمركز الثقافي احتفالية أخرى بالمؤسسة الإيوائية للبنين، تضمنت محاضرة بعنوان "فضل كفالة اليتيم"، تلاها فقرة رسم على الوجه، وتوزيع مجلات قطر الندى وهدايا عينية على الأطفال.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة يوم اليتيم