تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و619 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 619 شاحنة و47سيارة، وشملت حركة الواردات 2000طن بضائع، 309 شاحنة و 44 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 310 شاحنة و3 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين وادي اليرموك والرياض، بينما استقبل الميناء بالامس العبارة امل وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 4720 طن بضائع ، 420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتى ، بريدج ، اور وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة لوتس.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1215 راكبًا بموانيها.