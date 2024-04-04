القبض على السائق المتهم بمحاولة خطف "فتاة الميكروباص"

الخميس 04/أبريل/2024 - 01:22 م

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على السائق المتهم بمحاولة خطف الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الميكروباص" بطريق الشروق بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وشهدت منطقة التجمع الأول، واقعة مشابهة لحادثة "فتاة أوبر" حبيبة الشماع، حيث حاول سائق ميكروباص اختطاف فتاة تدعى “بثينة”، وعلى إثر ذلك قفزت من السيارة ما تسبب في إصابتها إصابات بالغة.

وقالت الفتاة فى المحضر أنه بعد انتهائها من جلسة بأحد مراكز التجميل بمنطقة مصر الجديدة، تحديدًا عند محطة مترو هشام بركات، استقلت سيارة ميكروباص من أمام محطة المترو، متجهة إلى منطقة العباسية في طريقها إلى حدائق القبة، وكانت تنقل ركابًا إلى منطقة جمال عبد الناصر بجسر السويس، ونزل الركاب جميعهم في المنطقة المذكورة، إلا أن الطريق كان مزدحمًا بشكل خانق، في منطقة ألف مسكن تحديدًا”.

واضافت أن سائق الميكروباص قال لها سنتجه إلى طريق مختصر لتجنب الزحام، إلى أن وجدت نفسها أمام (أكوا بارك) بالقرب من مدينة المستقبل على طريق مصر-السويس”، فشكت فى الأمر وطالبت السائق بأن تنزل من السيارة للمرة الثانية، إلا أنه سلك طريقًا فرعيًا آخر لتجنب كمين شرطة، حينها أدركت أنها أمام محاولة اختطاف وقفزت من السيارة.