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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بولندا: على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات بعد مقتل عامل الإغاثة في غزة

دونالد توسك
دونالد توسك
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كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، عن مقتل عامل الإغاثة البولندي في قافلة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح بقطاع غزة قبل نحو يومين.

وقال توسك في مؤتمر صحفي إنه "على إسرائيل أن تعتذر وتدفع تعويضات لعائلته"، مضيفا: "ننتظر توضيحا فوريا لملابسات الحادث".

وفي وقت سابق، تم استدعاء سفير إسرائيل لدى بولندا، لإجراء محادثة توضيحية بشأن الحادث في وزارة الخارجية البولندية.

ورأى نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا، الثلاثاء، أن على إسرائيل دفع "تعويض" لعائلات عمال الإغاثة السبعة الذين قتلوا في ضربة إسرائيلية في غزة، وبينهم مواطن بولندي.

وقال زيجنا في تصريح إذاعي "على السلطات أن تفكر في الطرف الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية جنائية لضغطه على زر معين، وفي كيفية تعويض عائلات الضحايا، رغم أنه يستحيل القيام بذلك (باللجوء إلى) المال".
 

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