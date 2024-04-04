محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، إلى ملعب "أنفيلد"، حيث يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، نظيره شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز فريق ليفربول بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك – جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – جاكبو.

ويسعى فريق ليفربول لحصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة قمة البريميرليج، من نظيره أرسنال الذى تربع عليها بشكل مؤقت بعد الفوز على لوتون تاون، والظفر باللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاث مواسم استولى عليها مانشستر سيتى.

ويسير ليفربول بصورة جيدة في سباق قمة البريميرليج، حيث يحتل الصدارة برصيد 67 نقطة، مستفيدًا بالتعادل السلبي بين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويرغب الريدز في معادلة عدد بطولات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بـ 20 درعا، لتكون أفضل وداعية للمدرب يورجن كلوب.

بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد قاع ترتيب البريمرليج، برصيد 20 نقطة.