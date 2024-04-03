عضو تعليم الشيوخ: خطاب الرئيس السيسي بعد اليمين الدستورية إعلان عن الجمهورية الجديدة



أكد النائب عبد المنعم إمام عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن خطاب الرئيس السيسي بعد ادائه حلف اليمين الدستورية، بمثابة إعلان عن الجمهورية الجديدة.

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية رئاسية ثالثة ليبدأ اليوم الأربعاء فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات يومًا تاريخيًا يٌضاف إلى أيام مصر الخالدة التي تذخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة مصرنا الحبيبة الغالية.



وأكد عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق العديد من المشروعات التنموية القومية الكبري والتي يمكن أن توصف بانها إعجاز، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، حرص علي القضاء على الفوضى والإرهاب، وإعادة الاستقرار والامن، وتمكن الرئيس العبور بمصر إلى بر الأمان بالتخلص من كافة الأزمات ومواجهة التحديات التي كانت تعانى منها الدولة في فترة حكم قوي الشر والظلام، ثم تلاها رؤيته المستقبلية للازمات التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تشمل الاقتصادية والسياسية والتنموية وايضا الملف الابرز وهو السياسية المصرية الخارجية، فوضع الرئيس العلاج المناسب لتلك الازمات في وقت قياسي 10 سنوات لم تشهده تاريخ الدول من قبل.



واختتم النائب عبد المنعم إمام، بيانه بالتاكيد علي أن المشهد الحضاري الرائع والتي شهدته العاصمة الاارية الجديدة أثناء أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسي، يأتي تأكيدًا على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على الرغم من مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.