"الصحة العالمية" تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

طالبت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة، فيما أكدت على أهمية حماية المرافق الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وفي تصريح له، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، إلى الخطورة التي تشكلها مقتل سبعة عاملين إنسانيين أثناء محاولتهم تقديم المساعدة والإغاثة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به السكان في قطاع غزة.

وأشار أدهانوم إلى توقف العمل بالكامل في مستشفى الشفاء نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الأعمال العسكرية، مؤكدًا على ضرورة عدم استهداف المرافق الطبية وتأمين البيئة الآمنة للعاملين الصحيين.

وأضاف أدهانوم أنه يجب فتح المزيد من المعابر للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الموجهة إلى شمال غزة، وضمان عدم تعطيل الإمدادات الإغاثية عند نقاط التفتيش.

وفي تقرير سابق، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت منذ بدء الحرب قبل ستة أشهر 906 هجومًا على المرافق الطبية في مناطق مختلفة، مما يعكس الحاجة الملحة لحماية هذه المرافق والعاملين فيها.