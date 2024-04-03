"صحتك بين يديك" ندوة توعوية بمدينة البصيلية بإدفو

نظمت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بمركز إدفو تحت شعار "صحتك بين يديك" وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ندوة توعوية لرفع الوعى بقضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتى تأتى تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية وربطها بجهود التنمية المستدامة ودعم الأسرة المصرية .

وتضمنت فعاليات الندوة التوعوية التى تم تنظيمها أيضاً بإشراف من الدكتوره غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام التعريف بأسلوب وآلية مكافحة الأمراض المعدية والتعريف بخطورة مرض الملايا ، وبيان أساليب وطرق الوقاية والعلاج المناسب ، فضلاً عن تنظيم سلسلة من المحاضرات التثقيفية التى شارك فيها مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والصحة ووحدة السكان والجمعيات الأهلية حيث إستفاد منها نحو 150 رجل وسيدة وشاب من أهالى المدينة .

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