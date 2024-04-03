«البرعي» رئيسًا لإقليم الصعيد بهيئة الرعاية الصحية

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد البرعي للعمل رئيسًا لإقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك بجانب عمله الأصلي، استعدادًا لتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل بمحافظات الصعيد بالمرحلة الثانية.

وتخرج الدكتور أحمد البرعي، في كلية الطب جامعة طنطا، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، كما حصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة، والزمالة المصرية فى الجراحة العامة.

وحصل الدكتور أحمد البرعي على ماجستير إدارة الأعمال جامعة إسلسكا ESLSCA، علاوة على حصوله على شهادات TOT وCSRT في مجالات التدريب والبحث الإكلينيكي من جامعة هارفارد وشهادة إعداد القادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب وشهادات فى تحسين الإدارة المالية للمنشآت الصحيه وجوده ادارة المنشآت الصحية.

وشغِّل الدكتور أحمد البرعي، عدة مناصب في قطاع الرعاية الصحية المصري، أبرزها: مدير مستشفى كفر الزيات العام - وكيل مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ - مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس - مدير المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ - رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان - مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية - ثم مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، وتصعيد الكوادر الشابة .

وأشار إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد، لافتًا إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، و لأول مرة يتم تكليف مساعدين لكل مديري العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

أكد السبكي الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.