باسم شهداء المستشفى.. الصهيوني لازم يصفى.. هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى على سلم الصحفيين

نظم عدد من الصحفيين وأساتذة الجامعات واطباء وعدد من النشطاء من أبرزهم الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الاطباء السابق الدكتورة سامية الحريري استاذة بكليّة الهندسة، والدكتور كريمة الحناوي، وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني تجاه المجازر التي يتم ارتكابها من الكيان الصهيوني المحتل.

ردد المتضامنون هتافات تضامنيه مع الشعب الفلسطيني وتنديدات بجرائم الاحتلال الصهيوني، وكانت الهتافات كالآتي: من القاهرة ألف تحية.. باسم شهداء المستشفى ..الصهيوني لازم يصفى، وذلك امام مقر نقابة الصحفيين .

يذكر أن المتضامنين ينظمون إفطارا بالعيش الحاف والمياه فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني.