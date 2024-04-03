إدراج مجلة "نوعية أسيوط" على بنك المعرفة المصري

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء؛ افتتاح مقر مجلتها العلمية " حوار جنوب- جنوب"، والاحتفال بإدراجها عبر منصة المجلات العلمية؛ ببنك المعرفة المصري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي؛ هذه الخطوة العلمية الجديدة لكلية التربية النوعية، والتي تعد مؤشراً على الارتقاء بالبحث العلمي في مجالات التربية النوعية، مشيراً إلى أن المجلة صدرت عام ٢٠١٨م، وهي مجلة علمية( ورقية، وإلكترونية) محكمة، ويتم إصدراها في أربعة أعداد سنوية (يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر)، مؤكداً أن إدارة الجامعة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المجلات العلمية للكليات، والأقسام، والمراكز العلمية، والبحثية، وزيادة وجودها على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة؛ باعتبارها أداة مهمة؛ من أدوات تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي، والإقليمي؛ وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الارتقاء بالبحث العلمي، وتشجيع النشر الدولي كماً، وكيفاً.

وافتتح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ مقر مجلة" حوار جنوب- جنوب" داخل كلية التربية النوعية، وذلك بحضور الدكتور وجدي نخلة عميد الكلية، والدكتورة ناريمان سعيد إسحق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من مختلف الأقسام.



وتقدم الدكتور جمال بدر؛ بخالص التهنئة لأسرة الكلية، وأسرة تحرير مجلة" حوار جنوب- جنوب"؛ موجهاً بضرورة تعزيز التعاون البحثي بين كلية التربية النوعية بالجامعة، ونظيراتها من الكليات الأخرى على الصعيد المحلي، والدولي؛ مما ينعكس في تطوير الأساليب البحثية، والخروج بمنتج بحثي متكامل يكون له تأثير دولي، ويسهم فى رفع تصنيف الجامعة.

وأوضح الدكتور وجدي نخلة؛ أن مجلة"حوار جنوب - جنوب" تصدر عن كلية التربية النوعية؛ وتعني بنشر الدراسات والبحوث العلمية والإنسانية والتكنولوجية،" وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وملخصات الرسائل الجامعية والبحوث النظرية والتطبيقية، والدراسات التجريبية الذاتية في مجالات؛ التربية، والتربية النوعية.

وأشارت الدكتورة ناريمان سعيد؛ إلى إن المجلة تسهم في إبراز الأبحاث العلمية المتميزة للكلية، وتوسيع نطاق نشرها دولياً، بعد تقييمها، وتحكيمها؛ مما يجعل المجلة لها مرجعية علمية للباحثين في مجالات التربية النوعية، موجهة خالص الشكر لإدارة الجامعة؛ لحرصها على توفير كافة أوجه الدعم للباحثين، وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم في مسيرتهم البحثية.

وتضم أسرة تحرير المجلة كلاً من؛ الدكتور وجدي نخلة عميد الكلية ورئيس تحرير المجلة، والدكتورة ناريمان سعيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسكرتير تحرير المجلة، وأعضاء التحرير، وهم؛ الدكتورة ياسمين الكحكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية، والدكتورة زينب محمد أمين أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية- جامعة المنيا.