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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جلسة لمجلس الزمالك من أجل تحديد موقفه من القمة فى السعودية

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
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تحدد إدارة نادي الزمالك موقفها النهائي من خوض مباراتي قمة الدوري أمام الأهلي في المملكة العربية السعودية، بعد عقد جلسة لمجلس القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، وإرسال الرد النهائي لرابطة الأندية.
وكشفت بعض المصادر، ان مجلس إدارة النادي لديها ترحيب مبدئي لخوض مباراتي قمة الدوري أمام الأهلي في السعودية ذهابًا واياباً.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.
وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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