سبورتنج يهزم سموحة في أول جولات تحديد برونزية دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات كرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره سموحة بنتيجة3/1 ، فى أولى جولات تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائى بعد غد، الخميس، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

من جانبه كشف حسن عابد، المديرالتنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن الاستقرار على حضور 2000 مشجع فى نهائي دورى الرجال والسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024.

بينما يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

كان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.