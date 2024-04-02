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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

«السيرة سيرتنا» يواصل ليالي عرضه على مسرح البالون

عرض السيرة سيرتنا
عرض السيرة سيرتنا
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يواصل العرض المسرحي «السيرة سيرتنا» ليالي عرضه يوميا بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون في التاسعة مساء.

«السيرة سيرتنا» من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والعمل مستلهم من السيرة الهلالية برؤية إخراجية مختلفة.

والعرض من بطولة الفنانين: إيمان رجائي، سيد جبر، وائل إبراهيم، أحمد أبو عميرة، أحمد الشريف، محمد الشربيني، محمد عمر، علاء ابو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، وآخرون.

المسرحية الحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف ابو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وإخراج أشرف عزب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيرة سيرتنا قاعة صلاح جاهين مسرح البالون البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ايمان رجائى سيد جبر