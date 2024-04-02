«السيرة سيرتنا» يواصل ليالي عرضه على مسرح البالون

يواصل العرض المسرحي «السيرة سيرتنا» ليالي عرضه يوميا بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون في التاسعة مساء.

«السيرة سيرتنا» من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والعمل مستلهم من السيرة الهلالية برؤية إخراجية مختلفة.

والعرض من بطولة الفنانين: إيمان رجائي، سيد جبر، وائل إبراهيم، أحمد أبو عميرة، أحمد الشريف، محمد الشربيني، محمد عمر، علاء ابو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، وآخرون.

المسرحية الحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف ابو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وإخراج أشرف عزب.