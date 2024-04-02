الأهالي يستغيثون بوزير التنمية المحلية والداخلية: سائقو موقف كفر شكر يخالفون تعريفة الركوب

قرر سكان الدقهلية التوجه برسالة استغاثة إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية، ومحافظي القليوبية والدقهلية، عبر مركز الشكاوى بمجلس الوزراء، معبّرين عن تدهور كرامة المواطن البسيط في ظل الوضع الراهن في البلاد.

وقال الأهالي يأتي هذا التوجه الطارئ في عهد الجمهورية الجديدة التي من أولوياتها دعم وصون كرامة المواطن بموجب الدستور والقوانين، بعد تعرضهم لاستغلال واضح من قبل سائقي خط كفر شكر - هلا.

وفي تفاصيل الرسالة، أوضح السكان أن سائقي هذا الخط استغلوا الزيادات الأخيرة في تعريفة المواصلات ليرفعوا الأجرة على الركاب من 3.5 إلى 5 جنيهات، وهو ما أصبح عبئاً كبيراً على المواطنين في هذه المنطقة، خاصةً وأنه لا توجد تعليمات صريحة من المحافظة بشأن هذا الزيادة، ولا وجود لوحات توضح التعريفة الجديدة في مواقف الحافلات.

السكان أعربوا عن تذمرهم الشديد من هذا الوضع، الذي يؤثر سلباً على معيشتهم ويضر بكرامتهم، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة وتحديد التعريفة الجديدة بشكل رسمي، وتطبيق القانون على السائقين الذين يستغلون المواطنين ويفرضون عليهم أجوراً غير مشروعة.

وأكد السكان في رسالتهم على أهمية حماية حقوق المواطنين وضمان توفير خدمات النقل العام بأسعار معقولة ومنصفة، تتناسب مع الدخل الشهري للمواطنين وتحافظ على كرامتهم.

وعند مناقشتهم يرفض السائقون الالتزام بقرارات المحافظة، مؤكدين أن تعريفة المحافظة لا تسري عليهم وأنه لا أحد يحاسبهم.

واختتم الأهالي: “نرجو من سيادتكم التحكرك لإنقاذنا، بوضع تعريفة ثابتة في الموقف ولصق الأجرة على السيارات منعا للمزايدات واحتراما وصونا لكرامة المواطن”.