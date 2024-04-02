لجين عمران تكشف حقيقة تعرضها للخطف في المغرب

كشفت الإعلامية لجين عمران، حقيقة تصريحاتها عن تعرضها للخطف في المغرب، موضحة أن هناك من يحب أن يأخذ كل ما يتم التصريح به كهزار على أنه حقيقة وشيء جاد، لكي يصنعوا تريند وموضوع من لا شيء.

وأشارت "عمران"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تصريحاتها عن تعرضها للخطف في المغرب كان هزار، مشددة على أنه كان تعبير مجازي خلال مرورها بأحد المواقف في المغرب، منوهة بأنه كان من باب المزاح وتم أخذه كعنوان للفت الانظار.

وأوضحت أن مثل هذه المواضيع لا تعطيها أكبر من حجمها ولا تعلق عليه لكي لا يستمر هذا الشئ، معقبة: "الصحافة حبت تعمل تريند باسم.. كان لازم يحطعوا عنوان بهذه الطريقة"، كانت تبكي بسبب الشائعات ولكن الآن الأمر اختلف.