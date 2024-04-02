يضاعف فيها الله الأعمال الصالحة.. فضل "ليلة القدر"

ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ينتظرها المسلمون في أنحاء العالم كل عام في شهر رمضان الكريم، هذه الليلة هي ليلة المعجزات يتقبل الله فيها الدعاء وترفع الأعمال الى الله لكل من أقامها وهذه الليلة تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ويعتقد البعض أنها تأتي في ليلة وترية والبعض الآخر يؤكد أنها يمكن أن تأتي في أي ليلة من الليالي العشر الأخيرة في الشهر كاملين بالصوم والصلاة والعبادة والصدقات والدعاء طلبا لها وكثرة الدعاء في تلك الأيام مستجابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".



وتبدأ ليلة القدر من مغرب اليوم الذي تأتي فيه حتى شمس ثاني يوم لذلك تبدأ الاعمال الصالحة والدعاء من هذه اللحظة حتى مطلع الشمس ولهذه اليلة فضائل عظيمة على كل من أقامها ذكرت في القرآن والاحاديث النبوية فهي ليلة المعجزات، وتبرز "البوابة نيوز" فضائل ليلة القدر:

-ليلة انزل فيها القرآن الكريم قال الله تعالى: " إنا أنزلناه في ليلة القدر".

-ليلة الفصل والتقدير ليلة تفصل فيها الأقدار وأقدار العباد من أمور الدنيا كالرزق والأجل والصحة والاحلام وقال الله تعالى "فيها يفرق كلأمر حكيم".

-يضاعف فيها الله الأعمال الصالحة فقال تعالى: "ليلة القدر خير من ألف شهر".

-ليلة السلام ينزل فيها الملائكة الأرض فيعم الخير والسلام قال تعالى: "سلام هي حتى مطلع الفجر".

-ليلة تغفر فيهل الذنوب قال رسول الله: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" فمن أقامها غفر له ما تقدم من ذنبه.

-ليلة البركة والعبادة فيها بألف شهر.