اليابان وأمريكا وأستراليا والفلبين تشارك في مناورات في بحر الصين الجنوبي

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين تجري مناورة بحرية مشتركة، يوم الأحد القادم، قبالة جزيرة بالاوان في بحر الصين الجنوبي، وأشارت إلى أن هذه المناورات تأتي وسط ما وصفته باستمرار الأعمال العدوانية للصين.

ونقلت (كيودو) عن من وصفتهم بـ"المصادر الحكومية" قولهم إن هذه ستكون أول تدريبات واسعة النطاق تشارك فيها الدول الأربع، وستشمل المناورات، التدريب على الحرب المضادة للغواصات وتدريبات على الاتصالات وإبحار السفن في التشكيل.

وقالت الوكالة إن المناورات المزمعة يوم الأحد ستجرى على خلفية ما وصفته بعدوان الصين في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، فقد وقع الحادث الأخير في 23 مارس عندما أطلق خفر السواحل الصيني مدفع المياه على سفينة فلبينية كانت في مهمة إلى سكند توماس شول التي تسيطر عليها مانيلا وتعرضت السفينة لأضرار بالغة في الحادث بينما أصيب جنود فلبينيون كانوا على متنها.