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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

غداً.. قطع المياه بعددٍ من مناطق القاهرة الجديدة

غداً قطع المياه بعددٍ
غداً قطع المياه بعددٍ من مناطق القاهرة الجديدة
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أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له قطع مياه الشرب عن مناطق ( التجمع الأول بالكامل - الرحاب 1 – الأحياء " الأول والثاني والثالث والرابع والخامس " - حى 3/4 - الشويفات - الدبلوماسيين - غرب الجولف - امتداد غرب الجولف - غرب أربيلا - القطاع الأول والثاني بمركز المدينة)،  وذلك اعتباراً من الساعة الـ4 صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 3/4/2024، وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم.
وأوضح الجهاز في بيانه عبر موفع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قطع المياه يأتي نظراً لأعمال تركيب طلمبة إضافيّة برافع المياه رقم 2 من ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، وأنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، وفي حال طلبها يتم الاتصال على الرقم 15100.

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