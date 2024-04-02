لوكاشينكو: لا توجد أجندة خفية في سياستي

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن سياسته لا تشمل "أجندة خفية".

وشجع رئيس بيلاروس مواطنيه على تقدير أرضهم أولا وقبل كل شيء، وبذل كل ما في وسعهم من أجل تحسين حياة الناس على هذه الأرض.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية.

وقال لوكاشينكو "ابقوا معا.. لا تتشاجروا.. سيكون لدينا الكثير من كل شيء.. لدينا الكثير من الأراضي.. عندما يكون لدينا أرضنا الخاصة، فسنعيش حياة طبيعية.. إذا فقدنا جذورنا هنا، فستكون هناك مشكلة".

وأضاف أن بعض البيلاروسيين غادروا البلاد في السنوات القليلة الماضية لكن الكثير منهم حريصون على العودة الآن، ويتواصلون مع اللجنة المعنية برئاسة المدعي العام أندريه شفيد بالإضافة إلى القنوات الأخرى.