محافظ المنوفية يهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية وتوليه فترة رئاسية جديدة

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا ثقة عموم شعب المنوفية لتوليه قيادة الوطن متمنيا دوام التقدم والرقي والازدهار لرفعة ونهضة وطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ المنوفية، أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات القومية في مختلف المجالات والأصعدة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية وتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.