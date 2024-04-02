ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة ثلاث عناصر إجرامية بالإسكندرية.. تقدر قيمتها بقرابة 2مليون جنيه تقريباً.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (ثلاث عناصر إجرامية) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية ، كارموز) بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:

(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

(عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كارموز .. وبحوزتهما (11كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 2مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.