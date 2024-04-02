"رجال الأعمال": الولاية الثالثة للسيسي تظهر وحدة المصريين في مواجهة التهديدات

قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين: إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة رسالة للعالم تظهر مدي وحدة المصريين و التفاهم حول القيادة السياسية ضد أي تهديدات ومن أجل التنمية والاستقرار.

واضافت عبد الخالق، في تصريحات صحفية اليوم ، أن صوت المصريين أمانة ومسئولية تجاه وطنهم ولذلك أعطوه لمن استحق و جددوا الثقة في شخص الرئيس السيسي لولاية جديدة، إيماناً بأهمية الوقوف صفا واحدا مع الدولة المصرية لتجاوز المرحلة الصعبة و مواصلة مسيرة البناء والانتاج من تحقيق التنمية الشاملة.

واشارت الى أن انجازات الرئيس السيسي في 9 سنوات الماضية فاق عمل 50 عاما من التنمية من مشروعات تنموية في كافة المجالات غيرت تماما حياه المصريين للأفضل.

و أكدت أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة والمدن الذكية والمستدامة تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والتنمية العمرانية و إنجاز ضخم للرئيس عبد الفتاح السيسي كما استطاع ان يعيد لمصر مكانتها الدولية و الإقليمية التي تستحقها.