رئيس جامعة الزقازيق يشارك أسرة "طلاب من أجل مصر" حفل إفطار جماعي

حرص الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، وسط أجواء رمضانية، على مشاركة أبنائه الطلاب حفل الإفطار الجماعى، ضمن مبادرة "طلاب الخير فى شهر الخير "، والذى تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع رعاية الشباب، والمقام داخل الحرم الجامعى تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب - مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د.جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، ولفيف من السادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيية التدريس ومعاونيهم وطلاب أسرة من أجل مصر، والطلاب الوافدين وطلاب المدن الجامعية بالجامعة.

وخلال الحفل، أعرب الدكتور خالد الدرندلى عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب، مشيدًاً بالتنظيم الجيد لفعاليات الحفل، مؤكداً أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، والتي تمثل بيتاً يجتمع فيه جميع الطلاب.

كما وجه رئيس الجامعة، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان الفضيل، مشيدًا بما قدمه طلاب أسرة من أجل مصر من نشاط متميز خلال العام الجامعي الجاري في مختلف المجالات، وجهدهم وتعاونهم المثمر داخل الجامعة، ونشاطهم المجتمعى لخدمة زملائهم الطلاب، وأفراد المجتمع الخارجى.

ويذكر أن الحفل نظمته أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة، و أ.محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة؛ إذ اشتمل على العديد من الفقرات الغنائية والفنية المتنوعة والابتهالات الدينية التي لاقت استحسان جميع الحضور.