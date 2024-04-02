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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جامعة الدول العربية: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الايرانية بدمشق انتهاكا لسيادة سوريا

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ادانت جامعة الدول العربية الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الايرانية بدمشق في الاول من أبريل، في انتهاك واضح لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرق خطير جديد من جانب اسرائيل للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.

وحذر مصدر مسؤول بالامانة العامة من خطورة التصرفات التي ترتكبها اسرائيل وترمي من ورائها إلى توسيع رقعة الحرب إقليميًا والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى.

كما دعا إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف فوري لهذه الحرب ووضع حد للجرائم  التي ترتكبها اسرائيل بشكل يومي.

جامعة الدول العربية القنصلية الايرانية بدمشق