قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في سماء بلدة بيت فوريك شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل ضوئية في سماء بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح بعد قصف طائرات الاحتلال استهدف منزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم عاملون في منظمات دولية، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد طفل فلسطيني وأصيب 20 شخصًا آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مسجد البشير في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد البشير في منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، ويستهدف المباني السكنية التي تحتوي على أعداد كبيرة من اللاجئين، مستخدمًا جميع آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فارتفع عدد الشهداء إلى 32،845 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75،392 مصابًا.