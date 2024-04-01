فقدان 3 أشخاص على الأقل في بسبب انهيار جليدي بسويسرا

وقع انهيار جليدي في قرية زيرمات في سويسرا اليوم الاثنين، مما أسفر عن فقدان ثلاثة أشخاص على الأقل وتبحث الشرطة عنهم.

ويواجه رجال الإنقاذ مخاطر كبيرة نتيجة لاحتمال حدوث مزيد من الانهيارات الجليدية في جبال الألب الجنوبية في النمسا وسويسرا.

وتجري الشرطة عمليات البحث عن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما يعتقد أن المزيد قد جرفهم الانهيار الجليدي. في البداية، لم ترد تقارير عن أشخاص مفقودين، لكن تأكيدًا لهذا الوضع جاء لاحقًا.

وتعمل الشرطة وفرق الإنقاذ بجهد كبير في مكان الحادث، وتعتبر منطقة البحث واسعة ومعقدة للغاية، مما يجعل عملية البحث تحديًا إضافيًا.