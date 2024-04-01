حالات يسقط بها حق العامل في الحصول علي أعانة البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها

أعطي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 حق للعامل المؤمن عليه الذي لم يتجاوز سن الـ 60 عام الحصول علي إعانة بطالة لحين التحاقه بعمل أخر ولم يفرق القانون بين العامل في القطاع العام أو الخاص ووضع القانون إاليات وشروط محددة لاستحقاق صرف هذه الاعانة وضع أيضا حالات محددة يسقط فيها حق العامل في استمرار الحصول علي هذه الاعانة وفيما يلي نرصد أهم هذه الحالات:

- أولي هذه الحالات هي وصول سن المؤمن عليه لسن التقاعد.

- أذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

- أذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض او يزيد عليه.

- أذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.

- أذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة رقم 69 من هذا القانون.

- أذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسب له حيث يعد العمل مناسب له أذا توافرت فيه الشروط:

- أن يعادل أجره علي الاقل 75% من الاجر الذي يؤدي علي اساسه تعويض البطالة.

- أن يكون العمل متفقا مع مؤهلال المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.