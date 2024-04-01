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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توقيع عقد مساهمة بين جامعة جنوب الوادي الأهلية وهيئة دعم وتطوير الجامعات الأهلية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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وقع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والقائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية والدكتور محمد رمضان الشرقاوى القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات الأهلية على عقد مساهمة مع هيئة دعم وتطوير الجامعات الأهلية بحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ماهر مصباح امين مجلس الجامعات الأهلية وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة عين شمس

وتضمنت بنود العقد الخطط الاستثمارية لجامعة جنوب الوادي الأهلية فى سداد تكلفة أنشاءها والتى تفضل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على انشاءها لخدمة ابناء جنوب الصعيد بمحافظة قنا والتى ساهمت فى تقديم خدمة تعليمية متميزه وساهمت ايضا فى التخفيف عن الطلاب واولياء امورهم فى الاغتراب وخاصة ان جامعة جنوب الوادي الاهلية تعد اول جامعة أهلية فى جنوب الصعيد.                        وأشار الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة ان هذا العقد تضمن ايضا تعظيم الاستفادة من موارد الجامعات الأهلية ومدى قدرتها على الوفاء بألتزاماتها وقيامها بسداد جميع تكاليف انشاء هذه الجامعات وفقا لمراحل السداد المتفق عليها فى العقد.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي امين مجلس الجامعات الأهلية جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادى