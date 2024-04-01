محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفد من البنك الزراعى المصرى برئاسة المحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا، لبحث سبل التعاون بين البنك والمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد محافظ قنا بحهود البنك الزراعي المصري في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا انطلاقا من الدور الوطني المجتمعي الذي يقدمه البنك تحت رئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة في إطار جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه أثنى محمد فرغلي، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ، في كافة مجالات التنمية ، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين ، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين ، و مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة وتوفير المساهمات العينية من المواد التموينية للأسر الأكثر احتياجا بالقري والمراكز للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تزامنا مع شهر رمضان، معربا عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعي ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.