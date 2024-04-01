اللمسات النهائية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية لاستقبال السيسي لإداء اليمين الدستورية.. صور

تنطلق غدا الثلاثاء الجلسة العامة لمجلس النواب بالمقرالجديد بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد الجلسة الخاصة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

و يستقبل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديده أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض الشخصيات العامه والسياسية والدبلوماسية لحضورجلسةحلف اليمين للرئيس السيسي امام البرلمان لفترة زمنيةجديدة لمدة ٦سنوات .

جدير بالذكر أن مبني البرلمان بالعاصمةالإدارية يتضمن قبتين، الأولى وسطية معدنية بقطر 50 مترا، والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57 مترا. ويحيط به 6 أبواب منها بابان رئيسيان و4 أبواب فرعية، ويضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكي و يعد أيقونة العمران الحديث في مصر، وفاز بجائزة مجلة ENR الأميركية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.

وأقيم على مساحة 26 فدانا بما يعادل 109 آلاف متر مسطح، ويتكون من طابق أرضي وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 متراً. ويحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو، ومكاتب تتسع لـ 3200 موظف.

يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي وقد تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني للمبني الرئيسي وجاري تشطيبه وتجهيزه علي أعلي مستوي من المباني الحكومية الحديثة.

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