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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم"

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تابع الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، اليوم،  سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي "الميدتيرم"، والتي يتم تأديتها على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، وفقاً لطبيعة كل برنامج  وبما يتناسب مع نظام الدراسة به، وفي إطار اللوائح الدراسية ، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الجامعي. وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي.

واطمأن رئيس الجامعة ، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات الداعمة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويُسر. والمتابعة المستمرة مع عمداء قطاعات الطب والعلوم الحيوية، والهندسة والعلوم الفيزيقية، الفنون والعلوم الإنسانية، ومديري البرامج.

أداء الامتحان البرامج الدراسية الدكتور منصور حسن الدكتور منصور حسن القائم الفصل الدراسي الثاني