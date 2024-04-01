تجديد حبس متهم قتل عجوزا لسرقتها في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الاثنين، تجديد حبس عامل 15 يوما علي على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عجوز داخل مسكنها بمنطقة عين شمس بغرض سرقتها.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من فني ورشة، 42 سنة، أقر فيه بارتكابه واقعة قتل سيدة عجوز، مشيرا إلى أنه انتحل صفة محصل كهرباء لدخول شقة السيدة العجوز وحدث مشادة بينهما تسبب في قتلها بقصد السرقة.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان الواقعة الوارد في البلاغ تبين أن السيدة بالمعاش 57 سنة، مقيمة بمفردها، وأنها توفيت منذ فترة بسيطة واعتقد ذويها وفاتها نتيجة أمراض السكر والقلب فتم إنهاء الأوراق اللازمة وإجراءات الدفن على اعتبار أن الوفاة طبيعية وتم دفنها بمقابر العائلة.