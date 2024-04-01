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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: تسليم المفاتيح وتسكين 35 أسرة من متضررى السيول بعمارة الإغاثة

تسليم المفاتيح والتسكين
تسليم المفاتيح والتسكين لـ 35 أسرة من متضررى السيول بأسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بتسليم المفاتيح والتسكين لـ 35 أسرة من متضررى السيول بعمارة الإغاثة بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما ، والتى قامت المؤسسة بإنشاؤها مدعمة بكافة المرافق والخدمات والتشطيبات ، وذلك من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوه البسطاء من الأسر الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير بقيادة الشيخ على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة تحقيقاً لمنظومة التكافل الإجتماعى بما يساهم فى مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المختلفة الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل البسطاء .

واوضح أنه يتم العمل على قدم وساق لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال التنسيق المستمر مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير حياة كريمة للأسر من الأولى بالرعاية ومحدوى الدخل .

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35 أسرة من متضررى السيول عمارة الإغاثة بمنطقة الأولى بالرعاية الأسر الأكثر احتياجا أخبار محافظة أسوان