قصور الثقافة تقدم "نجونا بأعوبة" على مسرح السامر

شهد مسرح السامر بالعجوزة تقديم العرض المسرحي" نجونا بأعجوبة" ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة قصر ثقافة الجيزة، وإخراج عمر لطفي ، وتدور أحداث العرض عن نص الكاتب الأمريكي ثورنتون وايلدر، في إطار فانتازي حول البطل السيد أنتروبوس صاحب الرؤية التفاؤلية، وهي إمكانية نجاة البشرية من جميع الكوارث التي تهدد الكون بالفناء، سواء كانت طبيعية أو بشرية، للتأكيد على فكرة إمكانية تخطي الأزمات، إذا تكاتف الجميع من أجل بناء مستقبل جديد.

أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، ومهندس الديكور أحمد نور الدين، ونفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة.