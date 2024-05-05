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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قتيلان و3 جرحى في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أفاد الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأحد، بمقتل مدنيين اثنين وجرح 3 في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عيترون الحدودية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط تتعرض لقصف مدفعي متقطع من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي منطقة عين الزرقاء عند أطراف علما الشعب- طيرحرفا، بالإضافة إلى سقوط قذيفتين مدفعيتين على بلدة عيتا الشعب.

جنوب لبنان ميس الجبل