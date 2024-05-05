الزراعة : حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في عيد شم النسيم والإجازات

عقد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اجتماعا بحديقة الاسماك في الزمالك (الجبلاية) مع مديري حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات وبحضور د محمد جلال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك وذلك في اطار استعداد الحدائق الإقليمية لإحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والعطلات الصيفية وقرب عيد الأضحي المبارك.

وقال "جلال" أن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للحدائق وأهمية تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة الأعياد حيث تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين.

كما ناقش الاجتماع التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية من اجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار .

ياتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الاجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات.