الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات جوية على منطقة حي تل الهوى

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على منطقة حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

واستُشهد وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.

وعلى أخر الأحداث دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ 212 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.