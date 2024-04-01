أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 442 ألفا و880 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 442 ألفا و880 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعد مقتل 710 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و986 دبابة و13 ألفا و321 من المركبات المدرعة و11 ألفا و82 من النظم المدفعية و1023 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و744 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1826 من المعدات الخاصة و8 آلاف و757 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و752 من المركبات وخزانات الوقود".

