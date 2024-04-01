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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

بقيمة 5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة صفرية العائد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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يطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، سندات خزانة صفرية الكوبون (العائد) بقيمة 5 مليارات جنيه، لأجل 546 يوما، وتستحق هذه السندات في 30 سبتمبر 2025.

وكانت وزارة المالية، قد عاودت، لأول مرة منذ 27 مارس الماضي، طرح سندات خزانة صفرية الكوبون.

وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

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