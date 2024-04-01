ميمي جمال لـ"البوابة نيوز": فوزية في "كامل العدد +1" قريبة مني جدًا.. وبحبها لأنها تشبهني

تتنوع الشخصيات التي يجسدها عدد من النجوم في مسلسلات رمضان 2024، ما يجعلهم أمام تحديات صعبة لإجادة تجسيد هذه الشخصيات، خصوصًا أن الأدوار التي يظهرون بها تختلف بشكل كبير، وكل منها لها تفاصيلها الخاصة.

وتظهر الفنانة القديرة ميمي جمال في السباق الرمضاني 2024 بعدة أعمال درامية وأكثر من شخصية مختلفة ومؤثرة مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، حيث تقدم 5 شخصيات ذات قيمة وقامة فنية دون أن نرى تشابه ولو بسيط بينهم، كما إنها تنجح في جذب انتباه الجمهور لكافة أعمالها سواء الدرامية أم السينمائية.

وتساهم الفنانة ميمي جمال في السباق الرمضاني لامتلاكها قدرًا كبيرًا من الخبرة عبر سنوات ممتدة، مما يجعلها قادرة على تخطي ذلك التحدي بامتياز، حيث تشارك في "العتاولة"، "الحشاشين"، "بقينا اتنين"، "كامل العدد +1"، و"سر إلهي".

كشفت الفنانة ميمي جمال في حوار خاص لـ "البوابة نيوز" عن تفاصيل مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية خلال السباق الرمضاني.

إليكم نص الحوار"-

●في بداية حديثنا، كيف تستعد الفنانة ميمي جمال للشخصية التي تجسدها ؟

أحرص دائمًا على المذاكرة الجيدة للشخصية قبل تجسدها والتعرف على تاريخها وتفاصيلها حتى أنجح في إقناع الجمهور، وإذا لم أقتنع بالدور اعتذر عنه، وهو عهد قطعته على نفسي منذ بدايتي الفنية.

●ما الذي جذبك في شخصية "فوزية" من مسلسل "كامل العدد +1" ؟

شخصية "فوزية" قريبة جدًا مني وبحبها لأنها تشبهني كثيرًا في حياتي من حيث القيم والمبادئ، ومع تطور الشخصية والقراءة الكثيرة عنها وجدت إنها اعتادت على ما يدور في عقول الجيل الجديد من تعاملي مع أولادي وأحفادي، وأحببت التعامل مع الأولاد في المسلسل.

بجانب ذلك، تحمست كثيرًا للمشاركة في مسلسل "كامل العدد +1" لأنه حقق نجاحًا باهرًا في الجزء الأول والسيناريو مكتوب بشكل عبقري ومتكامل، أيضًا المخرج خالد الحلفاوي موهوب ويحترم الممثل الذي أمامه، كما أحببت اللمحة الكوميدية في العمل، وأحب دينا الشربيني وأعتبرها مثل بناتي.

●بذكر مسلسل "كامل العدد +1" ما رسالة الفنانة ميمي جمال إلى الفنان الراحل مصطفى درويش ؟

أقدم شخصية "فوزية" وهي والدة "عمر" شخصية الراحل مصطفى درويش، خبر وفاته كان مفزع ومحزن على الوسط الفني، الله يرحمك يا حبيبي، كنت من أطيب الناس وأجدعهم وعمرك ما تأخرت عن أحد، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون.

●يناقش مسلسل "كامل العدد +1" قضية هامة ومؤثرة، هذا ما جذبك في العمل ؟

مسلسل "كامل العدد" سلط الضوء على مواقع التواصل الإجتماعي التي جعلت الشباب تطبع بطباع غير أخلاقية لذلك الآباء والأمهات لهم دور هام جدًا يجب أن يعرفوا ما يواجه الجيل الجديد ويتعايش معهم، ويقتربون من أولادهم ليعرفوا أصح الأساليب لكي يتعاملون معهم.

●ما هي تفاصيل مشاركتك في مسلسل "الحشاشين"، وشخصية "تاجرة جواري" صعبة أم سهلة ؟ ولماذا ؟

مسلسل "الحشاشين" عمل ضخم فنيًا وإنتاجيًا، حيث أجسد شخصية قوية ومختلفة عن أعمالي الأخرى في موسم رمضان 2024، وهي "تاجرة جواري" لها السلطة على كل الجواري، وتوزيعهن على الملوك.

دور صعب كثيرًا وأحتاج إلى تحضير كبير مني ومعرفة تفاصيل الفترة الزمنية التي يدور فيها العمل وكيف يتعاملون في هذا الوقت، حرصت على الاهتمام بشكل الملابس وطريقة الكلام.

لأن شخصية بائعة الجواري لها طابع خاص في هذا العصر وغريبة، كما أن السيناريو الذي قدمه عبد الرحيم كمال مُحكم وبذل فيه مجهودًا كبيرًا، وحقيقة كنت مستمتعة كوني جزءًا من جزء ولو بسيط في هذا المسلسل، لأنه عمل مهم ومميز وأحب كريم عبد العزيز وبيتر ميمي.

●لاقى مسلسل "الحشاشين" هجومًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية عرض أولى حلقاته، ما رأيك في ذلك ؟

هجوم غير لائق على عمل ذو أهمية مثل مسلسل "الحشاشين" واختيار اللهجة العامية جعله يصل إلى الجميع، مسلسل تاريخي بالعامية المصرية وبطل العمل "حسن الصباح" شخصية استفزت الجمهور في البحث عنها.

●هل مواقع التواصل الإجتماعي سلاح ذو حدين أم لا ؟

مواقع التواصل الإجتماعي سلبية أكثر من كونها إيجابية، حزينة جدًا بسبب الادعاءات على الكاذبة الفنانين سواء في حياتهم المهنية أو الشخصية، ياريت نتحرى الدقة وبلاش ندعي كلام ليس له صحة وحقائق، لأن ممكن نأذي شخص نفسيًا، الفنان إنسان وله أقارب ومشاعر ومن الممكن أن يتأثر بهذه الشائعات.

●شخصية "نجاة" في مسلسل "العتاولة" تميل إلى الجانب الكوميدي، هل تفضلي هذه النوعية من الأدوار؟

انجذب إلى نوعية هذه الأدوار لأنها كوميدية وخفيفة على القلب، شخصية "نجاة" في مسلسل "العتاولة" تحمل إفيهات ومواقف كوميدية كثيرة جدًا، وهناك مفاجأة كبيرة في انتظار الجمهور.

●كيف كانت كواليس مسلسل "العتاولة" مع كبار النجوم ؟

كواليس ممتعة ومليئة بروح التعاون والحب والاحترام من جميع فريق العمل مثل أبطال العمل أحمد السقا، طارق لطفي وباسم سمرة ثلاثى ناجح وقوي جدًا سعيدة بالعمل معهم.

●من المقرر عرض مسلسل "بقينا اتنين" في النصف الثاني من شهر رمضان، ما هي تفاصيل مشاركتك في العمل ؟

أقدم في مسلسل "بقينا اتنين" شخصية أم أرستقراطية، ووالدة رانيا يوسف المتزوجة من شريف منير، وأحب زوج ابنتي بشكل قوي جدًا لدرجة أن ابنتها تشعر بالغيرة منه حتى في المجال العملي.

نناقش ضمن أحداث المسلسل فكرة التنافس بين الازواج ولكن بشكل طريف، والتي من المفترض أن لا تؤثر بالسلب على المنزل.

●وعن رحيل أحد أبطال المسلسل الفنان طارق عبدالعزيز، كيف وقع هذا الخبر على الفنانة ميمي جمال ؟

كنت موجودة أثناء تصوير الفنان الراحل طارق عبدالعزيز أحد مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين" أو بمعنى أوضح "مشهد الوداع"، أراد الله أن يسترد وديعته، كان إنسان ذوق وأخلاق وطيبة وأدب وكان فنانا بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ربنا يرحمه ويحسن إليه، أسلوبه مع زملائه كان جميل وبسيط، أنا حزينة جدًا على وفاته، ولما سمعت الخبر قلبي وجعني.

●وماذا عن ظهورك ضيفة شرف في مسلسل "سر إلهي" ؟

تواصلت معي بطلة العمل الفنانة روجينا أحبها كثيرًا على المستوى الفني والشخصي، وقالت لي أريدك أن تكوني معي في العمل، ولم أتردد وقبلت، فهي فنانة موهوبة وتستحق كل ما وصلت إليه وتبذل مجهودًا كبيرًا في كل شخصية تجسدها، كما أن قصة العمل مؤثرة وأحببتها فهى تعبر عن تضحية الأم وما تفعله من أجل أولادها.

●كيف كانت ردود الأفعال عن مشاركتك في مسلسل "سر إلهي" ؟

تلقيت ردود أفعال إيجابية وجيدة من الأصدقاء والأهل على العمل وأتمنى لها من كل قلبي دائمًا أن تحقق ما تتمناه لأنها إنسانة جميلة وحساسة جدًا.

●تنوعت أعمالك في السباق الرمضاني بين 15 و30 حلقة، ماذا تفضل الفنانة ميمي جمال ؟

أصبحت مسلسلات الـ15 حلقة في موسم رمضان 2024 أو خارجه هي الأكثر انتشارًا وساعدت في ظهور كثير من الفنانين والمؤلفين والمخرجين، كما إنها تتميز بالأحداث السريعة والمشوقة التي تجذب انتباه المشاهدين.

المسلسلات ذات الـ15 حلقة لا تعني أن المسلسل قصير، بل أن القيمة الدرامية تصلح لعدد هذه الحلقات، أما المسلسلات ذات الـ 30 حلقة تخلق روح مع فريق العمل وتجعل المشاهد ينتظر الحلقة الأخيرة لأنها لا تزال تقترب من ذروة الأحداث، لم أفضل شيء محدد لأن كل عمل له مذاق خاص من خلال أحداثه، طريقة كتابته، فريق العمل وأدائهم.

●هل تجدين صعوبة في تجسيد دور "الأم" أم لا ؟ وما رسالتك إلى ست الحبايب ؟

دور "الأم" أطلق عليه مزيج بين الفطرة والخبرة وله رونق مختلف وجذاب يجعل الممثل في أفضل حالاته من ناحية المشاعر الإنسانية والمعرفة المسبقة بالأمور الحياتية والاجتماعية.

والخبرة المهنية لها تأثير مباشر في تقديم دور الأم على الشاشة مثلما أعيشه في الواقع، الأم حاجة عظيمة ورسالتها في الحياة مؤثرة ورائدة مجتمعنا.

●في نهاية حديثنا، ما هي طقوس الفنانة ميمي جمال في الأجواء الرمضانية ؟

الأجواء الرمضانية هي أجواء أسرية نتجمع ونقعد نضحك ونهزر ونفتكر ذكريات جميلة أوي، بجانب ذلك طبعًا بحب اتفرج وبحب أشوف المسلسلات العربي الجديدة وأشوف احنا رايحين على فين حتى لو بشتغل بحب اتفرج.