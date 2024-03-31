مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": من الخطأ تقديس الفقه بصورة مماثلة للشريعة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استمع لنصيحة أحد الصحابة في موقعة بدر، وقام بتغيير موقع جنوده، وهذا يعني أن القرارات لا يجب أن تكون منفردة، ولكن يجب أن تكون مبنية على المشورة، لكي تكون القرارات أمتن، والدولة الحديثة تطبق هذا الأمر، ولكن بآليات مختلفة.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فرقًا ما بين الشريعة وعلوم الفقه، فهناك أفهام مختلفة لاستنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية، ومن الخطأ أن نجعل هناك قدسية للفقه بصورة مماثلة للشريعة.

ولفت إلى أن الفهم مُعرض للخطأ، ويختلف من عقل لآخر، ولذلك لا يجب أن نُقدس الفهم للنص الشرعي مثملما تفعل بعض الجماعات.