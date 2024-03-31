الدوري الإسباني.. دياز يقود هجوم ريال مدريد أمام بيلباو

يُواجه ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، اختبارًا صعبًا عندما يُحلّ ضيفًا على أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الرابع، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - ناتشو - ميندي

خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - كروس - بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - براهيم دياز

يُواصل ريال مدريد سعيه نحو اللقب، حيث يتصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 22 وتعادل في 6 وخسر لقاءً وحيدًا. ويسعى الفريق الملكي لتعزيز صدارته من خلال تحقيق الفوز على أتلتيك بيلباو.



يُقاتل أتلتيك بيلباو على المركز الرابع، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 56 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حقق 16 انتصارًا وتعادل في 8 وخسر 5. ويسعى الفريق الباسكي لتقليص الفارق مع المتصدر والاقتراب من المركز الثالث.