الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يُنقذ نانت من فخ نيس

حقق فريق نانت فوزًا مُثيرًا على مضيفه نيس بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي الممتاز.

بادر نانت بالهجوم وسجل هدف التقدم عن طريق ماتيس أبلين في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 72، نجح موفي مهاجم نيس في تسجيل هدف التعادل، ليُعيد المباراة إلى نقطة البداية.

في الدقيقة 75، حصل نانت على ركلة جزاء، ترجمها مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني إلى هدفٍ ثانٍ، ليُعيد نانت إلى المقدمة.

يُعدّ هذا الفوز هو الأول لنانت في الدوري منذ 24 فبراير الماضي، بعد ثلاث هزائم متتالية من ميتز ومارسيليا وستراسبورج.

