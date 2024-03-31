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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن استعداد بلاده للعمل مع أمريكا لتحقيق السلام الدولي

رئيس الوزراء الباكستانى
رئيس الوزراء الباكستانى شاهباز شريف
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أعرب رئيس الوزراء الباكستانى شاهباز شريف، اليوم / الأحد / عن استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام الدولي والأمن الإقليمي. 

جاء ذلك في معرض رد رئيس الوزراء الباكستاني على رسالة كان قد تلقاها من الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة تولى حكومة شاهباز شريف السلطة في باكستان، حيث أكد فيها أن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب باكستان لمعالجة التحديات العالمية والاقليمية الملحة، وأن الشراكة المتينة بين البلدين ستظل عاملا مهما لضمان تحقيق أمن شعبى البلدين وشعوب العالم.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الباكستانى - في بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن - أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو تحقيق السلام والأمن الدوليين والرخاء والتنمية في المنطقة، وأن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وأن البلدين يعملان معا لطرح مبادرات هامة بشأن قطاعات الطاقة والتغير المناخى والزراعة والصحة والتعليم.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن التعاون في قطاع الطاقة والمبادرة الإطارية للتحالف الأخضر بين البلدين كانا موضع ترحيب.
 

باكستان الولايات المتحدة