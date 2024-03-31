آثار الفيوم يلقى الضوء على "منطقة كوم أوشيم وكرانيس" خلال زيارة لمدرسة باغوص الابتدائية

تواصل إدارة الوعي الأثري، بمنطقة آثار الفيوم، تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى"، لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك، تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة

خلال ذلك، قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم برئاسة نرمين عاطف مدير الإدارة، بتنفيذ زيارة إلى مدرسة باغوص الابتدائية، وعمل محاضرة حول المناطق الآثرية بمحافظة الفيوم"، في إطار فعاليات إدارة الوعي الأثري بالمدارس التى تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت ميرفت عازر مفتش اثار بإدارة الوعي الأثري خلال الحديث عن اهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم وقامت بإلقاء الضوء على منطقة كوم اوشيم واهميتها التاريخية واهم الإكتشافات الأثرية التي تمت بالمنطقة وتحظى منطقة كرانيس بإقبال من الأفواج السياحية من مختلف الدول الأوروبية للاستمتاع بمشاهدة تصميمها المميز كونها أحد الرموز الهامة التي تمثّل السياحة في الفيوم.



كما قامت الادارة بعمل ورش عمل فنية تمثل نماذج من الحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك، بحضور اشرف الصاوى ادارة غرب التعليمية وصالحين عمر ادارة التخطيط والمشروعات وشيماء مديرية التربية والتعليم وبحضور أعضاء إدارة الوعي الأثري هدى محمد مفتش بإدارة الوعي الأثري.

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